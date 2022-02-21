Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[FotoğraF: ]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik çalışma kapsamında, Gürbüzler köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:20
- 12:19
- 12:14
- 12:15
- 12:17
Sıradaki Haber
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz