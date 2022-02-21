Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yalova’da çatı katı yangını
[Fotoğraf: İHA]
Yalova’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yalova’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Subaşı beldesi Çınar Koru mevkiindeki 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Evde maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
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