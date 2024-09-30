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Güncel
AA 30.09.2024 12:49

Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza

Zonguldak'ta trafik denetimlerinde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncevaz Çaybaşı Sokak ve Gazipaşa Caddesi'nde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında 42 aracın kontrol edildiği denetimde, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işlettirmemekten, 2 sürücüye de araç dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan 17 bin 960 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri yoğun şekilde sürdüreceği belirtildi.

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