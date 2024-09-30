Bilecik'te kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Pazaryeri Karaçalı mevkisinde Z.B. (67) idaresindeki ayçiçeği yüklü kamyonet, karşı şeritte seyir halindeki Yağmur M. (35) kontrolündeki otomobil ile Hülya D. (47) yönetimindeki otomobillere çarparak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Zeki B. yararlanırken, diğer otomobillerde bulunan 6 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı Zeki B. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sonra Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol belediye ekiplerince temizlendikten sonra açıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.