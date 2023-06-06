Zonguldak’ta tır ile çarpışan otomobil su kanalına uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Akçakoca yolunda meydana geldi.

Alaplı’dan Ereğli istikametine seyir eden M.Ö. idaresindeki otomobil, önündeki aracı solladığı sırada arkadan gelen M.K. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö.'nün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine kaza yerinden ayrıldı. M.Ö. daha sonra kendi imkanları ile tedbir amaçlı hastaneye gitti.

Kazada hasar gören otomobil ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.