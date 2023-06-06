Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 06.06.2023 16:25

Gümüşhane'de çekirgeler köyü istila etti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti.

Gümüşhane'de çekirgeler köyü istila etti

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gümüşhane'de çekirgeler köyü istila etti

Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan "yeşil çekirge" olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

Yağışların durmasıyla birlikte bölgede yeniden kapsamlı ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Gümüşhane'de çekirgeler köyü istila etti

"Köyümüzde çekirgeler başımıza bela oldu"

Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, "Köyümüzde çekirgeler başımıza bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar" dedi.

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da buğday hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
16:40
Aküsü değiştirilen kamyonete otomobil çarptı, işçiler yola savruldu
16:38
Depremde enkaz altında kalan kaplumbağa kurtarıldı
16:25
Ordu'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
16:23
Malatya'da depremzede esnaf konteynerde hizmet veriyor
16:10
Ayrıldığı kadının aracına bomba yerleştirdi, 14 yıl 7 ay hapse mahkum oldu
Karadeniz'de selin izleri
Karadeniz'de selin izleri
FOTO FOKUS
Samsun plajları çöplerle doldu
Samsun plajları çöplerle doldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ