Gümüşhane'de çekirgeler köyü istila etti

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan "yeşil çekirge" olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

Yağışların durmasıyla birlikte bölgede yeniden kapsamlı ilaçlama çalışmaları yapılacak.

"Köyümüzde çekirgeler başımıza bela oldu"

Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, "Köyümüzde çekirgeler başımıza bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar" dedi.