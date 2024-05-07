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Güncel
AA 07.05.2024 09:51

Zonguldak'ta taksinin çarptığı sahipsiz köpek tedaviye alındı

Zonguldak'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek tedavi edildi.

Zonguldak'ta taksinin çarptığı sahipsiz köpek tedaviye alındı
[Fotograf: AA]

Hayvansever Zerrin Çeliktaş, Zonguldak İncivez Mahallesi Bahar Sokak'tan geçerken bir taksinin sahipsiz köpeğe çarptığını gördü. Yardım amaçlı köpeğin yanına giden Çeliktaş, hayvanın acı çektiğini ve sendeleyerek hareket ettiğini fark etti.

Köpeğe çarpan taksi şoföründen yardım isteyen ancak talebi karşılık bulmayan Çeliktaş, bölgeye çağırdığı ekiplerin yardımıyla köpeği kentteki bir veteriner kliniğine götürdü.

Burada röntgeni çekilen köpeğin uyluk kemiğinin çıktığı belirlendi. Ameliyatın ardından yürümeye başlayan köpeğin, yaklaşık 15 günlük bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Zonguldak'ta taksinin çarptığı sahipsiz köpek tedaviye alındı

"Köpeğe bir an önce yardım etmek istedim"

Zerrin Çeliktaş,olayın gözünün önünde olduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Taksi şoförüne "Yardım edelim." demesine rağmen olumlu dönüş alamadığını söyleyen Çeliktaş, "Hemen telefonlara sarıldım. Tanıdıkları aradım ve köpeğe nasıl yardım edebiliriz diye düşünmeye başladım. Ama o kişi etrafta bağırıp çağırarak hatta hakaretler, küfür ederek hatasını kapatmaya çalıştı" sözlerini kullandı.

Zonguldak'ta taksinin çarptığı sahipsiz köpek tedaviye alındı

"Taksici de kendisini köpek bana çarptı diye savundu"

Çeliktaş, taksi şoförünün çekip gittiğini ve arayıp sormadığını anlatarak, köpeği orada bırakmadıklarını, yardım etmeye çalıştıklarını, daha sonra veteriner hekime getirdiklerini anlattı.

Köpeğe çarpıp bırakıp gittiği için taksi şoföründen şikayetçi olduklarını aktaran Çeliktaş, "Kendisi de köpek bana çarptı diye savundu. Bu durum hepimizin başına gelebilir ama orada duyarsız kalıp da vicdansızlık yapıp o yavrucağı orada bırakmamalıydı. Köpek acı çekiyordu. Onun acısını nasıl dindirebilirim diye bir an önce yardım etmek istedim" diye konuştu.

Çeliktaş, yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini ve sürücülerin sokaklarda sahipsiz hayvanların da gezdiğini unutmamaları, bu nedenle hızlı gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanların da can taşıdığını, onları görmemezlikten gelinmemesi gerektiğini vurgulayan  Çeliktaş, onların haklarını sonuna kadar savunarak örnek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Zonguldak'ta taksinin çarptığı sahipsiz köpek tedaviye alındı

"Şu an köpeğin genel durumu çok iyi"

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan da köpeğin kaza şikayetiyle kendilerine geldiğini, genel durumunda sıkıntı ve topallığı olduğunu söyledi

Çekilen röntgenlerini ardından femur (uyluk) kemiğinin yerinden çıktığını gördüklerini anlatan Alkan, şöyle konuştu:

"Bu kemiğin çıkabilmesi için güçlü bir darbe alması gerekiyordu. O darbeyi almış ve eklemden tamamen kemik çıkarılmış. Operasyon geçirdi, şu an genel durumu çok iyi. Ayağa kalkmaya ve yürümeye başladı. Yaklaşık 15 günlük fizik tedavi ve bakım sonrasında artık sokağa çıkabilecek duruma gelecek." 

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