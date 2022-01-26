Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için ormanlık arazilere 1,5 ton yonca ve besi yemi bıraktı.

Ekiplerin besleme çalışmasının kış sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

Zonguldak'ta da İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezinde belirli noktalara kuru mama ve su bıraktı.