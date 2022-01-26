Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazı kaldırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün üzerinde kar birikmesi sonucu çöken kapalı pazar yerinin kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Yığılca Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla ilçe merkezinde pazar yeri enkazını kaldırıyor.
Enkaz altında kalan 20 araç ise ekiplerce çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, çekici yardımıyla araçlarını götürdü.
Çalışmaların 2 gün daha süreceği bildirildi.
Etiketler: Düzce Kar Yağışı
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