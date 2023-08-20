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Güncel
AA 20.08.2023 10:01

Zonguldak'ta silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle kaza yapan kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıdan kaçarken kaza yapan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle kaza yapan kişi yaralandı

Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi'nde bir marketten alışveriş yapan O.Ç. otomobiline bindi.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, O.Ç'nin aracına ateş etti.

Saldırıdan kaçmaya çalışan O.Ç'nin kullandığı otomobil, yolun kenarındaki evin çatısına devrildi.

Araçtan inip koşarak bölgeden uzaklaşan yaralı O.Ç. daha sonra sevk edilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. O.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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