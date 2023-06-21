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Güncel
AA 21.06.2023 04:11

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bu gruplara silah sağlayan şahıslara yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak "Kukla Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, silah ticareti yaptığı ve silah satın aldığı değerlendirilen 9 şüphelinin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 8’i yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, kalem görünümlü silah, 2 av tüfeği, 83 değişik çaplarda mermi, 90 av fişeği, sustalı bıçak, av bıçağı ve sikke ele geçirildi.

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Şüpheliler hakkında "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlemlere başlandı.

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Zonguldak Silah Kaçakçılığı
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