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Güncel
AA 11.07.2023 22:08

Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bulunduğu Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi ile Beycuma beldesinde iş yeri sahipleri, vatandaşlar ve çalışanlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kullanılmaz hala gelen bazı araçların kaldırılma çalışmasının devam ettiği mahallede, belediye ekipleri vatandaşlara su dağıtıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolu Örmeci mevkisinde çökme meydana gelen yolda ekipler, onarım işlemlerine devam ediyor.

Beycuma beldesinde de sel nedeniyle yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca beldede hasar tespiti gerçekleştiriyor.

AFAD gönüllüleri de vatandaşlara, zarar gören eşyalarını evlerinden çıkartmalarına ve temizliklerine destek veriyor.

Jandarma riskli yerlerde güvenlik önlemi alırken, temizlik çalışmalarına yardım için İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı bölgede hazır bulunduruldu.

Bu arada selin ardından ağır hasar alan 3 bina için yıkım kararı verildi.

"Beycuma tarihinde görülmemiş seldi"

Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, gazetecilere, sağanak öncesi yaptıkları anonslarla bölgeyi tahliye ettikleri söyledi.

İlk seli hafif atlattıklarını, 15 iş yerinin su altında kaldığını belirten Kundakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Ama öğlen ikinci büyük sel oldu. Beycuma tarihinde görülmemiş seldi. Bu en büyüğü oldu. Metrekareye 201 kilo yağmur düştü. Ağır atlattık. İlk zamanlar felaketin boyutunu açıkçası çok anlayamamıştık ama ikinci günden sonra büyüklüğü ortaya çıktı. Birçok esnafımız mağdur oldu. Belediye olarak bunun altından kalkarız ama esnafımız gerçekten mağdur oldu"

Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Kundakçıoğlu, zarar gören binalar hakkında bilgi vererek, "Yıkılan boş binamız var, zaten boşaltmıştık, yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğinden bugün gelip tespit ettiler. 3 binaya yıkım kararı alındı. Biri belediyemize ait binaydı. İkisi de dere yatağında olan. İncelemeler devam edecek. Dere kenarındaki binaların durumunun ne olduğunun tam tespit edemedik çünkü çamur altında. Temizlendikten sonra onlara da bakılacak" ifadesini kullandı.

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