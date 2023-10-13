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Güncel
AA 13.10.2023 10:59

Zonguldak'ta ölümlü trafik kazası davasının sanığına 5 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan tutuklu sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta ölümlü trafik kazası davasının sanığına 5 yıl hapis cezası

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.B.S. ile taraf yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık B.B.S. savunmasında, bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğu olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyin yaşanmasını kimse istemez. Araç içinde ben de vardım, üçümüz de ölebilirdik. Bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum ama aileden özür diliyorum. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

Ölen Ahmet Çalık'ın babası Ayhan Çalık ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Resmen bir cinayet işlemiştir. Geride çok büyük bir acı bıraktı" dedi.

Çalık ailesinin avukatı da sanığın hız sınırının saatte 70 kilometre olduğu yolda ve tünel çıkışında çok daha temkinli olması gerektiğini ifade ederek, "Hız sınırının 2 katından fazla hızla araç sürmüştür. Kaza sonucu henüz 17 yasında olan gencecik bir çocuk ölmüştür. Kazanın oluşumuna bilinçli sebebiyet vermiştir. Bu haliyle ağır ve tam kusurludur" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümü" ile "bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek"ten 5 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Çalık ailesinin avukatı Zafer Özer, mahkeme çıkışı gazetecilere, karara karşı istinafa başvuracaklarını söyledi.

Kararın adil olmadığını savunan Özer, "Ölenin yakınları perişan haldedir. Kazanın oluşumuna, saatte 160 kilometre hızla seyretmesi sonucu asli ve tam kusurlu olarak sanık sebebiyet vermiştir. Adeta bir cinayet işlenmiştir. Mahkemenin verdiği karar son derece yetersiz kalmıştır. Bu tür suçlarda Türk Ceza Kanununun 85. maddesi gereği ceza aralığı 2 yıldan 15 yıladır" diye konuştu.

Olay

Zonguldak-Kilimli sahil yolunda seyreden B.B.S. idaresindeki taksi, 2 Nisan'da Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durmuştu.

Kazada araçta bulunan A.Ç. hayatını kaybetmiş, sürücü ile araçtaki M.K.  yaralanmıştı.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan B.B.S, tutuklanmıştı.

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