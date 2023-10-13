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Güncel
İHA 13.10.2023 10:52

YADES, Hakkari'nin yaşlılarına umut oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını gideren Yaşlı Destek Birimi (YADES), verdiği hizmetlerle yaşlıların umudu oldu.

YADES, Hakkari'nin yaşlılarına umut oldu
[Fotoğraf: Getty]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını gideren Yaşlı Destek Birimi (YADES), verdiği hizmetlerle yaşlıların umudu oldu.

Yaşlıların boş zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmaya çalışan YADES, mahallelerde ikamet eden yaşlılara psikososyal destek, yaşlı bakımı, evde sağlık hizmeti gibi birçok ihtiyaca yönelik hizmet veriyor.

YADES 2 ayda 56 yaşlıyı ziyaret etti

Çalışma bünyesinde 65 yaş ve üstü 200 yaşlının bu hizmetlerden rutin olarak faydalandığı ifade edildi. Eylül ve ekim ayında 56 yaşlıyı ziyaret eden YADES çalışanları, yaşlılarla güzel zaman geçirdiler.

Hastane talebi olanları hastaneye, tekerlekli sandalye talebi olan yaşlıların ise taleplerini yerine getiren YADES ekibi, onlarla değişik oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. 

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