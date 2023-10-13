Sinop’ta İmam Hatipliler Haftası kutlandı. Sinop İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatipliler Haftası münasebetiyle program düzenlendi. Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti.

Programda konuşan Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan, "İmam Hatip liseleri kurucu müdürü Celalettin Ökten hocanın vazifesini, hedefini çizdiği gibi Doğu'yu da bilen, Batı'yı da bilen, kendi kültürünü, medeniyetini, tarihini bilen ve saygı duyan batının doğru yönlerini alan ve onları geçecek bir neslin yetiştirilmesidir. Hedeflenen İmam hatip liselerinde imam hatip ruhu budur" dedi.

Programda ikinci olarak konuşan Önder Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, "İslam, tam anlamıyla ilim dinidir. Bilenle bilmeyeni eşit kabul etmeyen ve ilk emri 'oku' olan tek din İslam'dır. İslam dininin en güzel öğrenildiği eğitim kurumlarından en önemlisi imam-hatip okullarıdır. Bu sebeple İmam-hatip mezunu olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının sonuncusunu Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Taha Talman gerçekleştirdi.

Talman, öğrencilere şöyle seslendi:

"Yarın sizler de bu okullardan mezun olup ümmete hizmet edeceksiniz. Akademik eğitimlerini tamamlamak isteyenler eğitimlerini tamamlayacak, sonra yine dönüp bu millete hizmet edecekler. Biz imam hatipliler için çift kanatlı insanlar diyoruz. Bir kanadımız akademik başarımız, bir kanadımız ahlaklı, manevi duygulara ve değerlere önem veren bir insan olarak yetişmemizi sağlayan diğer kanadımız. Ben tüm imam hatiplilerin böyle olmasını istiyorum."

Protokol konuşmalarının ardından sinevizyon gösterisi yapıldı. Sonrasında okunan şiirler ve Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Korosunun seslendirdiği marşların ardından program sona erdi.

Programa katılanlar arasında Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Taha Talman, Sinop Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Üniversitesi Genel Sekreteri Şenol Metin, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve kurum müdürleri bulundu.