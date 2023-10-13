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Güncel
AA 13.10.2023 10:31

Niğde'de atıkların dönüşümü için mobil çözüm

Niğde'de, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması için 18 noktaya daha mobil atık getirme merkezi kuruldu.

Niğde'de atıkların dönüşümü için mobil çözüm
[Fotograf: AA]

Niğde Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce 18 noktada mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

Toplam 22'ye çıkan merkezler, kağıt, metal, cam, plastik, elektrik, elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık pillerin dönüşümüne katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu çalışmaların yaygınlaşması ve desteklenmesinin, sürdürülebilir çevre politikasının oluşturulmasında önemli olduğunu belirtti.

Niğde'de atıkların dönüşümü için mobil çözüm

Belediyenin sadece atık yönetimiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda su ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda da çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Böylelikle sürdürülebilir bir çevre politikası izlenerek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir. Mobil atık getirme merkezleri, vatandaşların da aktif olarak katılım sağlamasına olanak tanıyarak, toplumun çevre bilincini artırmaktadır. Niğde Belediyesinin iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları, çevre dostu bir şehir oluşturma hedefine önemli katkılar sağlamaktadır."

Özdemir, vatandaşları sıfır atık projesine destek olmaya çağırdı.

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