Kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, Kandilli beldesinde bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde maden işçilerinin sık kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Armutçuk Müessesesinde maden işçilerinin ortak kullanım alanları başta olmak üzere pek çok bölgenin dezenfekte edildiğini söyledi.

Maden işçilerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgi verildiğini aktaran Eşitmez, "Dezenfeksiyon ve genel temizlik işleri düzenli ve özenli şekilde yapılmaya devam etmektedir. Maden işçilerimizi bilgilendiriyor ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.