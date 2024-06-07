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Güncel
İHA 07.06.2024 15:12

Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik başladı

Zonguldak’ta kurban bayramına sayılı günlerde kala kurban satışları devam ediyor.

Zonguldak'ta kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık pazarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi'nde kurbanlık hayvanlar için çadırlar kuruldu.

Küçükbaştan büyük başa kadar her bütçeye uygun hayvan yer aldı. Küçük baş hayvanlar 8 bin liradan satılırken büyük baş ise 150 bin liraya kadar alıcı buldu.

Kurbanlık satıcısı Can Alkan, "Birkaç müşteri geldi. Pazarlık aşamasındayız. Nasip olursa en uygun danalar bizde. Fiyatlar 85 bin TL’den başlıyor 150 bin liraya kadar gidiyor. Erkek dişi kilosuna göre fiyatlar değişiyor. Biz kurbanla işimiz yok biz insanlar kurban kessin et yesin diye fiyatları uygun yaptık. Küçükbaşı 8 bin lira yaptık. Satışlar kurban bayramının son gününe kadar devam eder. Dördüncü güne kadar buradayız. Her bütçeye göre hayvan var. Sınırlı sayıda değil her bütçeye göre. Ben buraya 10 tane dana 250 koyun getirdim. Hepsini bitireceğim nasip olursa” dedi. 

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Kurban Bayramı Zonguldak Koyun
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