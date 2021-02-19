Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde ruhsatı olmadığı tespit edilen kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 10 kişi hakkında işlem yaptı.

Ekipler, kumar oynadıkları, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle şahıslara 20 bin 103 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.