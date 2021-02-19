Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ
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