Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 738 paket makaron ve 210 kilo tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Üç iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, farklı aromalarda 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 paket makaron, 1 paket (Tapdk) ibareli bandrol, 221 sigara filtresi, 15 nargile folyosu ele geçirdi.
İş yeri sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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