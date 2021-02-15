İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yedigelli köyündeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 51 bin 575 lira para cezası verildi.

Kumar makinesi ve diğer malzemelere de el konuldu.

​​​​​​​Ekipler, bir şüpheli hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.