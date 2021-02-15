Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kısıtlamada evde kumar oynayan 6 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında evde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 51 bin 575 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yedigelli köyündeki bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 51 bin 575 lira para cezası verildi.
Kumar makinesi ve diğer malzemelere de el konuldu.
Ekipler, bir şüpheli hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlattı.
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