Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan köpek tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'in Tarsus ilçesinde başına tabancayla ateş edilmiş halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta Mithatpaşa Mahallesi'nde yaralı bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye barınak görevlileri sevk edildi.
Görevliler, tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralandığı tespit edilen köpeği, ilk müdahalenin ardından Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.
Tedavi altına alınan köpeğin sağlık durumu iyi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 16:20
- 16:12
- 16:06
- 16:14
- 16:07
Sıradaki Haber
Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz