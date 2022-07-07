Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Çaycuma ilçesindeki evinde bulunan 78 yaşındaki kişinin, başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi.
Genç'in cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Zonguldak
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