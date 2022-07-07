Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. İtalyan ve Somalili konuklarını ağırlayan Erdoğan, bugün Ankara'da Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya başkanlık edecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Malezya Recep Tayyip Erdoğan
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