EBA platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitim sürecinde evinde televizyonu, bilgisayarı, tableti ve internet erişimi olmayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için yürütülen "Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında Şirinköy'de öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şiriköy'de oluşturulan EBA destek noktasının açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tosun, yaptığı konuşmada, kentte köylerde oluşturulan ilk EBA destek noktasını hizmete sunduklarını belirterek, "Kovid-19 salgınından etkilenen öğrencilerimizin uzaktan eğitim sıkıntılarını gidermek için devlet-millet iş birliği içerisinde birçok çalışmayı yapıyoruz. Yardım kampanyaları başlattık. İnternet ve tablet erişimi olmayan öğrencilerimizin ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın hizmete aldığı EBA destek noktaları birçok köyümüzde, beldelerimizde veya mahallelerimizde çocuklarımızın uzaktan eğitime erişim sorununu çözecek noktaya geldi. Bunları köylere yaygınlaştırma konusunda çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tosun, öğrencilerle EBA üzerinden anlatılan derslere katıldı.