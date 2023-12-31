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Güncel
AA 31.12.2023 13:16

Zonguldak'ta dolandırıcılık yapan zanlı, İstanbul'da yakalandı

Zonguldak'ta bir kişiyi dolandırarak 500 bin lirasını aldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta dolandırıcılık yapan zanlı, İstanbul'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, telefonda kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheli, bir soruşturmada adının geçtiğini söylediği kişiden altın ve nakit olarak toplam 500 bin lira istedi. Mağdurun ikametine giden maskeli zanlı, altın ve parayı aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayının anlaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Para ve altınları alanın Y.Y. (18) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada, "Hiçbir kamu görevlisinin telefonda vatandaşlardan asla para talep etmeyeceğini hatırlatarak, vatandaşlarımızın dolandırıcıların bu oyununa karşı dikkatli olmasını ve yakınlarını uyarmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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