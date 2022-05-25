Değirmenağzı Plaj Tesisi'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Özhan U. bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Özhan U, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Özhan U'nun arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.