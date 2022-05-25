Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" devam etti.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda Yenice Ihlamur Teras'ta yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Fuat Gürel, konuşmasında, yöresel ev yemeklerini yapan herkese teşekkür etti.

Etkinlikle yörenin lezzetlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gürel, "Özellikle son yıllarda gastronomi turizm faaliyeti haline geldi. Gelen misafirlerimize özellikle yöresel yemeklerimizi yedirmek için bir faaliyet planlamamız vardı. Bunu fırsat bildik. Başka illerde belki 1-2 gün içerisinde bu etkinlikler bitti ama bizde yedi gün sürecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve protokol üyeleri, yöresel yemeklerin olduğu stantları gezdi.

Etkinlik, Şeker Kanyonu'nda yapılan doğa yürüyüşüyle sona erdi.