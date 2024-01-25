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Güncel
İHA 25.01.2024 00:35

Zonguldak'ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 61 gram esrar, 21 adet uyuşturucu hap , 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan bir şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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