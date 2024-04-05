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Güncel
AA 05.04.2024 10:06

Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

Zonguldak'ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta çıkan yangında 3 katlı ev zarar gördü

Merkez ilçeye bağlı Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde, İsmail U'ya ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye erlerince kısa sürede söndürülen yangında 3 katlı ev hasar gördü.

Dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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