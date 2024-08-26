Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kayra Ferman D. (20) ile Abdullah Öztürk (20) Bağlık Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öztürk, kavga sırasında göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kayra Ferman D'nin işlemleri sürüyor.