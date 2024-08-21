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Güncel
İHA 21.08.2024 21:35

Zonguldak Kömürspor Devrek’te kampa girdi

Zonguldak Kömürspor Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerinde kampa girdi.

Zonguldak Kömürspor Devrek’te kampa girdi

TFF 3.Lig 4.Grup’ta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor Belediye Başkanı Özcan Ulupınar’ın desteğiyle Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerinde 10 günlük kampa girdi.

Teknik Direktör Can Güven önderliğinde Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerinde kampa giren kırmızı lacivertli ekipte moraller üst seviyelere ulaştı. Kamp günlerini ilçenin stadında günde çift idman yaparak geçiren takım Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerinde çeşitli faaliyetlerde bulunarak sezon öncesi büyük moral toplamanın keyfini çıkartıyor. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar konu ile ilgili yaptığı açıklama,” Zonguldak Kömürspor’umuza Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerinin kapılarını açtık. Takımımızı görevli personellerimizle en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Her türlü sporun ve sporcunun yanında oluyor olsak da, futbol ülkemizin önde gelen bir spor dalıdır. Bu sebeple Zonguldak Kömürspor’umuzun başarısı da ilimiz için çok değerlidir. Bizde bu kentin bir evladı olarak Elmas’ımız için elimizden geleni yapacağız. Yeni sezonda Zonguldak Kömürspor’umuza, yöneticilerine, teknik heyete ve futbolcularına başarılar diliyorum” diye konuştu. 

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