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Güncel
AA 21.08.2024 21:05

Burdur'da "Doğanın Gizli Bağlamları" konulu proje hayata geçirildi

Burdur'da, "Doğanın Gizli Bağlamları: Gözlemle, İlişkilendir, Kurgula, Oluştur" Projesi başlatıldı.

Burdur'da "Doğanın Gizli Bağlamları" konulu proje hayata geçirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK-4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında "Doğanın Gizli Bağlamları: Gözlemle, İlişkilendir, Kurgula, Oluştur" Projesi destek kazandı.

Ülke genelinde 630 başvuru arasından desteklenecek olan projeyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenlerine gözlemleme, ilişkilendirme, kurgulama ve oluşturma becerileri kazandırılması hedefleniyor.

İklim değişikliği, su kontrolü, susuz tarım uygulamaları, biyolojik çeşitlilik, arkeoloji, antik mimari, müzik, müze gezileri ve belgesel içerikleri temalarına ilişkin tasarlanmış etkinlikler ile kurgulayabilecekleri bağlamlara yönelik soru oluşturmalarının da sağlanması amaçlanıyor.

Projenin uygulama sürecinde paydaş kurumlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi de yer alacak.

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