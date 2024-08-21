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Güncel
AA 21.08.2024 19:45

Çaldıran Milli Eğitim Müdürü Çoban, görevine başladı

Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yılmaz Çoban, görevine başladı.

Çaldıran Milli Eğitim Müdürü Çoban, görevine başladı

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine tevdi edilen görevin gururunu yaşarken büyük bir sorumluluk da üstlendiğinin farkında olduğunu belirtti.

İlçede eğitim kalitesinin artırılması için meslektaşlarıyla mesai mefhumu gözetmeden çalışacaklarını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Eğitimde çıtanın yükseltilebilmesi için çağa uygun bir vizyonla, istişare kültürüyle ve ekip ruhuyla hareket edeceğiz. Böylesine değerli bir görevi emanet eden başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese şükranlarımı arz ediyorum. Benden önce emeği geçen eğitim neferlerine de gönülden teşekkür erdiyorum."

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