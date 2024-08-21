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Güncel
AA 21.08.2024 20:40

Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinin Güleçler, Narsuyu, Ayvalıbağ ve Gölgeli köylerindeki vatandaşlarla görüştü.

Siirt Valisi Kızılkaya, Pervari'de vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kızılkaya, Botan Çayı üzerinde kurulan Çetin HES Barajı nedeniyle mağdur olduklarını belirten Pervari ilçesine bağlı Güleçler, Narsuyu, Ayvalıbağ ve Gölgeli köylerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Kızılkaya, devlet olarak her türlü desteği sağlamak için gereken adımların atılacağını belirtti.

Vatandaşların kamulaştırma ve asma köprü taleplerinin ayrıntılı olarak değerlendirileceğini kaydeden Kızılkaya, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hareket ederek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kızılkaya'ya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, DSİ, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri de eşlik etti.​​​​​​​

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