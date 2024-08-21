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Güncel
İHA 21.08.2024 20:18

Hafif ticari araç bariyere çarpıp su kanalına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Karabük'te hafif ticari aracın bariyere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç bariyere çarpıp su kanalına girdi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza Eskipazar - Karabük kara yolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi.

Zekai Y. idaresindeki hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp su kanalına girdi.

Kazada yolcu olarak bulunan Talha Berk K. olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan K. ve T.M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından 9 yaşındaki Talha'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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