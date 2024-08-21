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Güncel
İHA 21.08.2024 21:09

Tavas Zeybek Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Tavas Belediyesi tarafından ‘Zeybek’ kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen 6. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle devam ediyor.

Tavas Zeybek Festivali renkli görüntülere sahne oluyor

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, geniş katılımlı bir törenle başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın Atatürk abidesine çelenk sunmasıyla devam etti. Festivalin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, ilçe belediye başkanları ve Denizli protokolünün değerli üyeleri katıldı. Açılış konuşmasında, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas'ın kültürel mirasını ve geleneklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Tatık, zeybeğin Tavas için önemini vurgulayarak, bu festivali uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Festivalin ilk gününde yerel sanatçılar sahne aldı ve farklı yaş gruplarının sergilediği zeybek gösterileri büyük ilgi topladı. Festivalin ikinci gecesinde sahne alan Tuğçe Kandemir, güçlü sesi ve enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kandemir'in performansı, festivalin unutulmaz anılarından biri olarak kaydedildi. Üçüncü günde ise sevilen Rock grubu Zakkum sahne aldı. Grup, popüler şarkıları ve akustik performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserin sonunda Zakkum, Tavas’ı çok sevdiklerini belirtti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivalin sadece kültürel zenginlikleri tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda esnafa kazanç sağladığını belirtti. Tatık, esnaf ziyaretlerinde halkın ve esnafın memnuniyetinin öncelikli olduğunu vurguladı. Festivalin son gününde ise ünlü sanatçı Haluk Levent sahne alacak ve festival, bu konserle sona erecek.

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