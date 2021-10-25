Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 3 kamu bankasından faiz indirimi geldi. Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/vFduiS3tLq pic.twitter.com/TOQVD8Nrrd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2021

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

[Grafik: TRT Haber]

Açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.