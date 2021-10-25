Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faizleri ne kadar? Kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdü…
Konut kredisi faizleri ne kadar? Konut kredisi faizleri ne kadar düştü? Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranları...
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 3 kamu bankasından faiz indirimi geldi. Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/vFduiS3tLq pic.twitter.com/TOQVD8Nrrd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2021
Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.