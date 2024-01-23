Zigana Dağı Kayak Tesisi’nde güvenli kış turizmi için jandarma çalışmalarını sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Torul İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Zigana Dağı ve Kayak Tesisi bölgesinde turistlerin güvenle tatillerini geçirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.



Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede 24 saat esasına göre emniyet ve asayişi sağlamak için çalışan ekipler, trafik düzeninin sağlanmasının yanı sıra, vatandaşlara karda ve siste kaybolma durumunda yapılması gerekenler, karda ve buzda yürüyüş teknikleri ile donma ve hipotermi durumlarıyla karşılaşılmaması için uygun kıyafet seçimi noktasında bilgilendirmede bulundu. Öte yandan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürü de dağıttı.