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Güncel
AA 23.01.2024 18:38

Batman'da taziye evlerine malzeme desteği sağlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.

Batman'da taziye evlerine malzeme desteği sağlandı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, il meclis üyeleri ve kurum amirlerince kırsalda eksiklerin giderilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in desteğiyle Uzundere köyü taziye evine semaver ve derin dondurucu, Yakaköy taziye evi yapım çalışması için çimento ve Saklı köyü taziye evi için masa, sandalye ile sehpa yardımı yapıldı.

Vatandaşlar, Vali Canalp ile Kaymakam İmrak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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