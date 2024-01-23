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Güncel
AA 23.01.2024 18:32

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eminoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Ofis, Karahisar Gençlik Merkezi ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretlerde istek ve talepler hakkında bilgi alan Eminoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerle sohbet etti ve projeleri anlattı.

Eminoğlu, Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen "Gençlerle Söyleşi" programına katıldı, gençlere hedeflerine ulaşmaları için destek olacaklarını belirterek hayatlarında başarılar diledi.

Program, soru cevap kısmıyla sona erdi.

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