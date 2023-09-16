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Güncel
DHA 16.09.2023 16:13

Ziftle kaplanan yol 7 saat trafiğe kapandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde zift yüklü tankerin devrildiği kaza nedeniyle yol 7 saat ulaşıma kapandı.

Ziftle kaplanan yol 7 saat trafiğe kapandı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Miskinler Yokuşu virajında meydana geldi. Eğirdir'den Isparta istikametine seyir halindeki Şaban Kaya idaresindeki zift yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken devrilen tankerdeki zift, yola dökülerek, her iki şeridi de trafiğe kapattı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, belediye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun ziftle kaplanması nedeniyle saat 20.00 itibarıyla ulaşıma kapatılan Eğirdir- Isparta arası trafik akışı Beydere-Barla yolu üzerinden verildi. Eğirdir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin tankerin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol saat 03.00'de ulaşıma açılabildi.

Bu sırada bekleyen sürücülerin yol temizleme çalışması yapılmadan geçmek istemeleri üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı. Kaza yerine giden Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök bekleyen vatandaşlara su ve kumanya ikramında bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.

Sürücü Şaban Kaya, "Virajı alamadım arabam yan yattı. Bu yoldan daha önce çok geçtim. Ankara'dan yola çıktım, zifti Isparta Özel İdaresi'ne götürüyordum. Bu yol yapılsa çok iyi olur, virajı çok keskin. Arabayı toparlayamadım, 16 yıllık şoförüm. Bende Allah'a şükür kemerim bağlı olduğu için bir şey yok." dedi.

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