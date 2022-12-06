Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy: Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi.
Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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