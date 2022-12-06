Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimiz vatanımızı koruyor ve bu da olabilecek en güçlü motivasyonu veriyor." dedi.

Ukrayna ordusunun bugün özgürlük mücadelesi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Gerçeği ve dolayısıyla Ukrayna'nın geleceğini koruyorlar." ifadesini kullandı.