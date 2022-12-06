İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Meydan mahallelerinde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslerde arama yaptı.

Bir iş yeri ile evde, 1288 gümrük kaçağı kozmetik ürün, 258 faturasız kol saati ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.K, İ.D. ile A.A. emniyete götürüldü.