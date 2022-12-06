Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da park halindeki araçtan ses sistemi çalan 2 şüpheli tutuklandı
Konya'da, park halindeki araçtan ses sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde park halindeki bir araçtan ses sitemi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, hırsızlığın gerçekleştiği sokaktaki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Ali K. ile Muhammed Talha B. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K'nin 24, Muhammed Talha B'nin ise 10 suçtan kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çalıntı ses sistemini satın aldığı belirlenen ve 10 suç kaydı bulunan Mustafa T. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ile Muhammed Talha B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Konya
Sıradaki Haber
Haber alınamayan yaşlı çiftin sesleri duymadığı ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz