Elazığ’da yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir süre binanın önünde yaşlı çifte ulaşmaya çalıştı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu kapıyı çarken çiftin evde oturduğu, yaşlarından dolayı sesleri duymadıkları ortaya çıktı.

Yaşlı çift, tedbir amaçlı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek istendi. Bir türlü evinden çıkmak istemeyen yaşlı adam, yaklaşık 1 saat sonra bir komşusu tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.