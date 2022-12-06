Esin A. idaresindeki 19 EE 939 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda Mert Y'nin kullandığı 37 RE 309 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinden Esin A. ile yanındaki Türkan A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.