Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde otomobilde 26 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Kırklareli'nde otomobilde 26 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, N.G. idaresindeki otomobilde yaptığı aramada 26 litre gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.
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