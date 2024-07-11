Zehir akan Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi

Bursa'nın su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Nilüfer Çayı'nın rengi siyaha döndü.

Kilometrelerce uzunluğuyla tarım alanlarının vazgeçilmez su kaynağı olan çayda bazı dönemlerde toplu balık ölümleri görülüyor.

Geçtiği güzergah boyunca çok sayıda fabrikanın kimyasal ve boya atıklarıyla kirlenen Nilüfer Çayı'nın suyu Bursa ovasını suluyor.

Şikayette bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçiler Mahallesi'nde yaşayan İlhan Düzen, Nilüfer Çayı'nın kirliği konusunda CİMER'e şikayette bulundu.

Düzen'e kısa sürede cevap veren Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Nilüfer Çayı'nda inceleme başlatıldığını ve henüz herhangi bir atık su deşarjı tespit edilemediğini açıkladı.